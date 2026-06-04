يتقدم قائمة منتخبنا الوطني السعودي الأول لكرة القدم المشارك في كأس العالم 2026 اللاعب العالمي سعود عبدالحميد نجم ﻻنس الفرنسي، والذي تُوج معه أخيراً بلقب كأس فرنسا كأول ﻻعب سعودي يحقق لقباً أوروبياً، كما تأهل مع فريقه لنسخة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.



سعود عبدالحميد النجم الشاب حل ضيفاً على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وتحدث عن الانتصار التاريخي على الأرجنتين في مونديال 2022 وطموحات الأخضر السعودي في المونديال القادم وتأثير القائد سالم الدوسري على زملائه اللاعبين.



• عندما تسترجع فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين، كيف تصف شعورك الآن تجاه تلك المواجهة؟



•• بصراحة، الشعور لا يمكن وصفه. الأرجنتين فريق قوي جداً، وقد توّج لاحقاً بلقب كأس العالم، لذلك عندما تفوز على منتخب بهذا الحجم، يكون الأمر غريباً ومميزاً للغاية. كان إنجازاً كبيراً، وكنا سعداء جداً في تلك اللحظة، ومن المستحيل نسيانها.



• هل تتذكر أجواء غرفة الملابس بين الشوطين، خصوصاً مع انتشار الفيديو الشهير لرينارد وهو يحفزكم خلال الاستراحة؟



•• نعم، بالطبع أتذكر أجواء غرفة الملابس. كان الوضع معقداً قليلاً، لأن الأرجنتين سجلت أكثر من هدف في الشوط الأول، لكنها أُلغيت بداعي التسلل. كنا منظمين، لكن المدرب كان غاضباً ويتساءل كيف سمحنا لهم بالوصول إلى المرمى بهذه الطريقة. المدرب شجعنا كثيراً وطلب منا أن نلعب بقلوبنا، وأن نعود لأسلوبنا المعتاد. صحيح أنهم يملكون ليونيل ميسي، وهو أفضل لاعب في العالم، لكن كان علينا أن نقدم كل ما لدينا للفوز عليهم. طريقته في التحفيز كانت مميزة جداً، ونجحنا في الفوز.



• ماذا شعرت عندما سجل سالم هدف التقدم، وكيف كانت الاحتفالات بعد صافرة النهاية؟



•• الشعور لا يوصف. عندما سجل سالم الدوسري الهدف الثاني وأصبحت النتيجة 2-1، شعرت وكأن العالم كله يدعمنا. الجماهير كانت كلها واقفة، لا أحد يجلس. فرحتنا كانت جنونية، ومنحتنا ثقة وإصراراً أكبر حتى النهاية.



بعد صافرة النهاية، بدأنا نركض في كل مكان من شدة الفرح، لم نكن نعرف إلى أين نتجه. كنا نركض نحو بعضنا البعض لأن السعادة كانت كبيرة جداً. كانت لحظة رائعة، وأتمنى أن نكررها في كأس العالم 2026.



• ماذا يضيف سالم الدوسري للمنتخب؟



•• يضيف الكثير. يساعدنا ونساعده، وهناك تكامل بيننا. يمتلك القدرة على إيجاد الحلول الهجومية وتحفيز الفريق.



• ما مدى التغيير الذي طرأ منذ عام 2022 وحتى الآن؟



•• بصراحة، تغيّر الكثير، لأن الدوري السعودي تطور أيضاً، كما تطور اللاعبون مع وصول لاعبين أجانب. وأنا شخصياً خضت تجربة الاحتراف الخارجي، لذلك أحاول تطبيق كل ما تعلمته هناك، وأحاول نقل ما أعرفه لمن حولي، حتى وإن كانت خبرتي محدودة. ربما يتعلمون شيئاً جيداً مني أو أستطيع مساعدتهم بشيء ما، واللاعبون يساعدون بعضهم البعض. لذلك من الجيد أن اللاعبين الأجانب يساعدونهم كذلك داخل الأندية، وهذا يُعد أمراً إيجابياً بالنسبة لنا.



• ما الذي تعلمته من تجربة الاحتراف؟



•• تعلمت الكثير من الاحتراف، ربما الانضباط والالتزام وتنظيم الوقت، وهو ما يرتبط بالروتين والاستشفاء، إضافة إلى الاحترافية والتركيز داخل الملعب. هناك، خطأ واحد قد يسبب مشكلة كبيرة، لذلك يجب أن تحافظ على تركيزك طوال التسعين دقيقة. ربما أبرز ما تعلمته هو الانضباط والتركيز.



• أنتم في مجموعة صعبة تضم إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، كيف ترون حظوظكم فيها، وما هدفكم في البطولة؟



•• طموحنا هو الذهاب لأبعد نقطة ممكنة، لذلك نأمل أن نستعد جيداً قبل كأس العالم، ونحقق الهدف الذي وضعناه، وهو تخطي دور المجموعات. سننافس في مجموعة صعبة، لكننا نطمح للذهاب لأبعد نقطة ممكنة، وأتمنى أن نتمكن من تجاوز دور المجموعات.



• ما أبرز نقاط قوة المنتخب الحالي؟



•• أعتقد أن العزيمة والروح الجماعية وثقة المدرب والجماهير بنا هي أبرز ما يميز هذا المنتخب.