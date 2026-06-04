سجل منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح المنتخب الأفريقي الوحيد الذي يسجل ظهوره الأول في النسخة القادمة من البطولة العالمية.
ويخوض منتخب «القروش الزرقاء» مشاركته التاريخية بقيادة المدرب بوبيستا، بعد مسيرة لافتة في التصفيات، أسهمت في وضع الدولة الجزيرة على خارطة كرة القدم العالمية للمرة الأولى.
وحقق منتخب الرأس الأخضر أرقامًا استثنائية مع هذا التأهل، إذ أصبح ثالث أصغر دولة من حيث المساحة تتأهل إلى نهائيات كأس العالم، وثاني أقل الدول من حيث عدد السكان حضورًا في البطولة العالمية، في إنجاز يعكس التطور المتسارع لكرة القدم في البلاد.
ويعتمد المنتخب على مجموعة من العناصر البارزة في مختلف المراكز، يتقدمهم في حراسة المرمى المخضرم فوزينها إلى جانب مارسيو روزا وسي جيه دوس سانتوس، فيما يقود الخط الدفاعي كل من روبرتو «بيكو» لوبيز، لوجان كوستا، ستيفن موريرا، ديني بورخيس، سيدني كابرال، فاغنر بينا، جواو باولو فرنانديز، كلفن بيريز، وإيانيك «ستوبيرا» تافاريس.
وفي خط الوسط، يبرز كل من جاميرو مونتيرو، كيفن بينا، تيلمو أركانجو، لاروس دوارتي، ديروي دوارتي، ويانيك سيميدو، بينما يقود الخط الأمامي قائد المنتخب ريان مينديز، إلى جانب غاري رودريغيز، نونو دا كوستا، دايلون ليفرامينتو، جوفان كابرال، جيلسون بينشيمول، ويلي سيميدو، وهيليو فاريلا.
ويتطلع منتخب الرأس الأخضر إلى تقديم مشاركة تاريخية في ظهوره الأول بالمونديال، خصوصا أنه سيخوض منافسات المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات إسبانيا والأوروغواي والسعودية، سعيًا لمواصلة كتابة فصول جديدة من الإنجاز الكروي للدولة الأفريقية الصاعدة.
مباريات الرأس الأخضر
المجموعة الثامنة
الجولة الأولى
إسبانيا × الرأس الأخضر
التاريخ: 15 يونيو 2026
الملعب: ملعب أتلانتا – أتلانتا، الولايات المتحدة
الوقت: 7:00 مساءً بتوقيت السعودية
الجولة الثانية
الأوروغواي × الرأس الأخضر
التاريخ: 21 يونيو 2026
الملعب: ملعب ميامي – ميامي، الولايات المتحدة
الوقت: 1:00 صباحًا بتوقيت السعودية (22 يونيو)
الجولة الثالثة
الرأس الأخضر × السعودية
التاريخ: 27 يونيو 2026
الملعب: ملعب NRG – هيوستن، الولايات المتحدة
الوقت: 3:00 صباحًا بتوقيت السعودية
The Cape Verde national football team has achieved a historic milestone by qualifying for the 2026 World Cup finals for the first time in its history, becoming the only African team to make its debut in the upcoming edition of the global tournament.
The "Blue Sharks" team will participate in this historic event under the leadership of coach Bobista, following an impressive run in the qualifiers that has placed the island nation on the global football map for the first time.
With this qualification, the Cape Verde team has achieved exceptional numbers, becoming the third smallest country by area to qualify for the World Cup finals and the second least populous country to participate in the global tournament, a feat that reflects the rapid development of football in the country.
The team relies on a group of prominent players in various positions, led by veteran goalkeeper Vozinha alongside Marcio Rosa and CJ dos Santos, while the defense is anchored by Roberto "Pico" Lopez, Logan Costa, Steven Moreira, Dini Borges, Sidney Cabral, Wagner Pena, Joao Paulo Fernandes, Kelvin Perez, and Yannick "Stopira" Tavares.
In midfield, standout players include Jamiro Monteiro, Kevin Pena, Tielmo Arcangelo, Laros Duarte, Deroy Duarte, and Yannick Semedo, while the forward line is led by team captain Ryan Mendes, alongside Gary Rodriguez, Nuno da Costa, Daylon Leiframinto, Jovan Cabral, Gilson Penchimol, Willy Semedo, and Helio Varela.
The Cape Verde team aims to make a historic appearance in its first World Cup, especially as it will compete in Group H, which includes teams from Spain, Uruguay, and Saudi Arabia, in a bid to continue writing new chapters of football achievement for the rising African nation.
Cape Verde Matches
Group H
Round One
Spain vs. Cape Verde
Date: June 15, 2026
Stadium: Atlanta Stadium – Atlanta, USA
Time: 7:00 PM Saudi Time
Round Two
Uruguay vs. Cape Verde
Date: June 21, 2026
Stadium: Miami Stadium – Miami, USA
Time: 1:00 AM Saudi Time (June 22)
Round Three
Cape Verde vs. Saudi Arabia
Date: June 27, 2026
Stadium: NRG Stadium – Houston, USA
Time: 3:00 AM Saudi Time