سجل منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح المنتخب الأفريقي الوحيد الذي يسجل ظهوره الأول في النسخة القادمة من البطولة العالمية.



ويخوض منتخب «القروش الزرقاء» مشاركته التاريخية بقيادة المدرب بوبيستا، بعد مسيرة لافتة في التصفيات، أسهمت في وضع الدولة الجزيرة على خارطة كرة القدم العالمية للمرة الأولى.



وحقق منتخب الرأس الأخضر أرقامًا استثنائية مع هذا التأهل، إذ أصبح ثالث أصغر دولة من حيث المساحة تتأهل إلى نهائيات كأس العالم، وثاني أقل الدول من حيث عدد السكان حضورًا في البطولة العالمية، في إنجاز يعكس التطور المتسارع لكرة القدم في البلاد.



ويعتمد المنتخب على مجموعة من العناصر البارزة في مختلف المراكز، يتقدمهم في حراسة المرمى المخضرم فوزينها إلى جانب مارسيو روزا وسي جيه دوس سانتوس، فيما يقود الخط الدفاعي كل من روبرتو «بيكو» لوبيز، لوجان كوستا، ستيفن موريرا، ديني بورخيس، سيدني كابرال، فاغنر بينا، جواو باولو فرنانديز، كلفن بيريز، وإيانيك «ستوبيرا» تافاريس.



وفي خط الوسط، يبرز كل من جاميرو مونتيرو، كيفن بينا، تيلمو أركانجو، لاروس دوارتي، ديروي دوارتي، ويانيك سيميدو، بينما يقود الخط الأمامي قائد المنتخب ريان مينديز، إلى جانب غاري رودريغيز، نونو دا كوستا، دايلون ليفرامينتو، جوفان كابرال، جيلسون بينشيمول، ويلي سيميدو، وهيليو فاريلا.



ويتطلع منتخب الرأس الأخضر إلى تقديم مشاركة تاريخية في ظهوره الأول بالمونديال، خصوصا أنه سيخوض منافسات المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات إسبانيا والأوروغواي والسعودية، سعيًا لمواصلة كتابة فصول جديدة من الإنجاز الكروي للدولة الأفريقية الصاعدة.



مباريات الرأس الأخضر



المجموعة الثامنة



الجولة الأولى



إسبانيا × الرأس الأخضر



التاريخ: 15 يونيو 2026



الملعب: ملعب أتلانتا – أتلانتا، الولايات المتحدة



الوقت: 7:00 مساءً بتوقيت السعودية



الجولة الثانية



الأوروغواي × الرأس الأخضر



التاريخ: 21 يونيو 2026



الملعب: ملعب ميامي – ميامي، الولايات المتحدة



الوقت: 1:00 صباحًا بتوقيت السعودية (22 يونيو)



الجولة الثالثة



الرأس الأخضر × السعودية



التاريخ: 27 يونيو 2026



الملعب: ملعب NRG – هيوستن، الولايات المتحدة



الوقت: 3:00 صباحًا بتوقيت السعودية