يواصل النجم البرازيلي نيمار كتابة فصول جديدة في مسيرته الدولية الحافلة، بعدما عزز حضوره التاريخي مع منتخب بلاده بمشاركته في أربع نسخ من نهائيات كأس العالم، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأسماء التي طبعت تاريخ الكرة البرازيلية الحديثة.



ويُعد نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفًا دوليًا، فيما سجل خلال مشاركاته في كأس العالم 8 أهداف خلال 13 مباراة خاضها بقميص «السيليساو»، موزعة على ثلاث نسخ مكتملة حتى الآن، مع ترقب ظهوره في نسخة 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وبرز نيمار بشكل لافت في كأس العالم 2014 التي استضافتها البرازيل، بعدما سجل 4 أهداف في 5 مباريات، قبل أن تنتهي مشاركته بصورة مؤثرة إثر تعرضه لإصابة قوية في الظهر خلال مواجهة كولومبيا في الدور ربع النهائي، ما حرمه من استكمال البطولة مع منتخب بلاده.



وفي نسخة 2018 بروسيا، قاد نيمار هجوم المنتخب البرازيلي وسجل هدفين، إلا أن مشوار المنتخب توقف عند الدور ربع النهائي عقب الخسارة أمام بلجيكا.



أما في مونديال 2022 بقطر، فعاد نيمار للمشاركة بعد سلسلة من الإصابات، وتمكن من تسجيل هدفين خلال مشواره في البطولة، من بينها هدفه التاريخي أمام كرواتيا، قبل أن يودع المنتخب البرازيلي المنافسات من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح.



ومع استدعائه ضمن قائمة البرازيل المكونة من 26 لاعبًا المشاركة في كأس العالم 2026، يترقب عشاق الكرة العالمية ما إذا كان نيمار سيتمكن من قيادة منتخب بلاده نحو اللقب العالمي السادس، وإضافة إنجاز جديد إلى مسيرته الاستثنائية مع «السيليساو»، أم سيظل حبيس الإصابات المتتالية التي لحقت به.