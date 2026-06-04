منع الاتحاد الدولي لكرة القدم«FIFA» المياه الزجاجية القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب خلال مباريات كأس العالم 2026. وأكد «FIFA» تطبيق القرار لأسباب أمنية، وذلك عقب تعديل طارئ على «مدونة قواعد السلوك في الملاعب».



وقال الاتحاد الدولي في بيان لـ«رويترز»: «نلتزم بحماية صحة وسلامة اللاعبين والحكام والمشجعين والمتطوعين والموظفين، وقد جاء قرار حظر الزجاجات للحد من المخاطر والإصابات المحتملة».



أضاف البيان: «تُحظر الزجاجات الخارجية بالفعل في عدد من هذه الملاعب لأسباب تتعلق بالسلامة، ونعمل على تعميم هذا الإجراء في جميع ملاعب البطولة».



وجاء في البيان:«داخل نطاق الملعب، ستظل أسعار زجاجات المياه خلال كأس العالم 2026 متوافقة مع الأسعار المعتمدة في الفعاليات الأخرى التي تستضيفها هذه الملاعب».