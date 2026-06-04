ألمح الأمير الوليد بن طلال، المالك الجديد لنادي الهلال، إلى أن هناك تغييرات كبيرة سوف يشهدها النادي إدارية وفنية، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، بداية بخروج فهد المفرج وسعود كريري، إذ كتب عبارة «الهدوء ما قبل العـاصفة» عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «x»، حيث لقيت هذه التغريدة تفاعلا كبيرا من مشجعي النادي.



ومن أبرز التغييرات المنتظرة الاستغناء عن المدرب إنزاغي، إلى جانب التخلص من بعض المحترفين الأجانب وغربلة قائمة السعوديين وصناعة فريق قادر على تحقيق آمال وتطلعات المرحلة القادمة وجماهير النادي، إضافة لمعلب الهلال الجديد.



يذكر أن الهلال لم يكن مقنعاً الموسم الماضي خصوصا في الدوري وبطولة النخبة الآسيوية. جماهير الهلال تنتظر هذه العاصفة على أحر من الجمر.