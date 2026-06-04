تختزن بطولة كأس العالم تاريخًا حافلًا باللحظات الخالدة التي صنعت ذاكرة كرة القدم العالمية، ومن بين أبرز تلك المحطات رحلة الأهداف التي امتدت على مدار 92 عامًا بين أول هدف سُجل في البطولة وآخر هدف شهدته النسخة الماضية.



وسُجل أول هدف في تاريخ كأس العالم خلال النسخة الافتتاحية عام 1930 في الأوروغواي، عندما افتتح الفرنسي «لوسيان لوران» سجل الأهداف المونديالية، ليبدأ فصلًا جديدًا في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم.



وعلى مدار عشرات السنين، تعاقبت الأجيال والنجوم على هز الشباك في البطولة العالمية، وشهدت الملاعب المونديالية آلاف الأهداف التي صنعت أفراح الجماهير وخلدت أسماء أصحابها في سجلات التاريخ.



وفي النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2022، جاء آخر أهداف البطولة عبر النجم الفرنسي «كيليان مبابي» في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، ليختتم مونديالًا استثنائيًا شهد واحدة من أكثر النهائيات إثارة في تاريخ كأس العالم.



وبين هدف لوسيان لوران الأول عام 1930 وهدف مبابي الأخير في نسخة 2022، تمتد مسيرة كروية استثنائية على مدى 92 عامًا، تعكس التطور الهائل الذي شهدته البطولة، وتحولها إلى الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم.