تعتبر نسخة كأس العالم 2026 هي المشاركة الأولى في تاريخ مصطفى شوبير حارس منتخب مصر كلاعب في كأس العالم، وجاء تواجده في القائمة النهائية لمنتخب مصر بناءً على مستوياته الثابتة والمميزة محلياً وقارياً، ليُسجل رقماً قياسياً استثنائياً كأول ثنائي (أب وابن) من حراس المرمى يمثلان منتخب مصر في تاريخ بطولات كأس العالم، وانضم الحارس مصطفى شوبير لقائمة منتخب مصر الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، ليصبح بذلك ضمن عائلات المونديال التي حققت إنجازاً مميزاً بتمثيل بلادهم في كأس العالم، مكرراً مسيرة والده أحمد شوبير الذي حمى عرين الفراعنة في مونديال إيطاليا ١٩٩٠ الذي تواجد في قائمة منتخب مصر، وشارك في المباريات الثلاث التي خاضها الفراعنة أمام إنجلترا وهولندا وأيرلندا، وقدم مستويات قوية، وظل لسنوات طويلة الحارس الأساسي للأهلي ومنتخب مصر، قبل أن يعتزل الكرة وتبدأ رحلة شوبير الابن من قطاع الناشئين في الأهلي ومنه إلى حراسة عرين الفراعنة.



شوبير الأب والابن لم تكن التجربة الأولى في استمرار مسيرة الأب والابن في حراسة المرمى بكأس العالم بل سبقهم إليها الثنائي الدنماركي بيتر شمايلك وكاسبر شمايكل، لتسجل تجربة شوبير ونجله مصطفى كثاني تجربة في المونديال لاستكمال الابن مسيرة الأب في حراسة مرمى منتخب بلاده بالعرس المونديالي.