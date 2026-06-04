‏كلف الحكم مكسيكي أدوناي إسكوبيدو بإدارة المواجهة الودية بين مصر والبرازيل المقررة يوم السبت القادم بمدينة أوهايو الأمريكية، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم التي ستقام خلال الفترة من ( 11 يوليو إلى 19 يونيو)، ويعاونه إبراهيم مارتينيز «مساعد أول»، وماكسيميليانو جوميز «مساعد ثاني»، وماليك بدوي «حكم رابع»، وكارلوس خوسيه ريفيرو، ولوكاس سبالا «حكمي VAR».



وميدانيا انضم اللاعب عمر مرموش، إلى التدريبات أمس، لمعسكر المنتخب المصري استعدادا لخوض ودية المنتخب البرازيلي، وشارك في المران، الذي قاده حسام حسن المدير الفني، بمشاركة جميع اللاعبين.



ومن المقرر أن يرتدي منتخب الفراعنة الزي الأبيض في اللقاء الافتتاحي ضمن مباريات المجموعة السابعة، أمام نظيرة البلجيكي، على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل، وسيرتديه أيضاً في اللقاء الثاني أمام منتخب نيوزيلندا الذي سيقام على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية 22 يونيو، فيما سيرتدي الزي الأحمر في المواجهة الثالثة أمام إيران والمقررة في 27 يونيو.