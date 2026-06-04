تصدر نادي النصر قائمة أعلى أندية العالم في إجمالي الرواتب السنوية حاليًا، وفق تقديرات موقع Capology العالمي المتخصص في بيانات رواتب اللاعبين وعقود الأندية، بإجمالي بلغ 507.9 مليون دولار، متقدمًا على ريال مدريد الإسباني الذي جاء ثانيًا بـ 504.5 مليون دولار، والهلال ثالثًا بـ 452 مليون دولار.



وكشفت القائمة حضورًا لافتًا للأندية السعودية بين كبار العالم، إذ ضمت أربعة أندية من دوري روشن السعودي هي: النصر، الهلال، الأهلي، والاتحاد، بإجمالي رواتب بلغ 1.33 مليار دولار، من أصل 6.57 مليار دولار تمثل إجمالي رواتب أعلى 25 ناديًا في القائمة.



وجاء مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الرابع بـ 409.6 مليون دولار، يليه بايرن ميونخ الألماني بـ 369.6 مليون دولار، ثم برشلونة الإسباني بـ 351.3 مليون دولار، وأرسنال الإنجليزي بـ 313.3 مليون دولار، وباريس سان جيرمان الفرنسي بـ 298.5 مليون دولار.



وحل الأهلي السعودي في المركز الثالث عشر عالميًا بـ 234.9 مليون دولار، فيما جاء الاتحاد في المركز الرابع والعشرين بـ 135.8 مليون دولار، ليؤكد الحضور السعودي في القائمة حجم التحول الاستثماري الذي تعيشه كرة القدم السعودية، واتساع قدرتها التنافسية في سوق النجوم العالمي.



وتعكس هذه الأرقام، بحسب تقديرات Capology، انتقال الأندية السعودية من موقع المنافس الإقليمي إلى الحضور المالي العالمي، حيث باتت تقارن في حجم الإنفاق السنوي على الرواتب بأندية أوروبا الكبرى، وفي مقدمتها ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وبرشلونة.



ويحمل تصدر النصر للقائمة دلالة تتجاوز الرقم المالي، إذ يضع النادي في واجهة المشهد الرياضي العالمي من زاوية القيمة التشغيلية للفريق وحجم الأسماء التي يضمها، في وقت تتزايد فيه متابعة الدوري السعودي عالميًا، وتتسع فيه انعكاسات الاستثمار الرياضي على الحضور الإعلامي والتجاري والجماهيري.