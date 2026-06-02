تطمح 10 منتخبات مشاركة في مونديال 2026 لتحقيق انتصارها اﻷول في تاريخ كأس العالم ومن بين المنتخبات العشرة هناك منتخبات عربية لم تذق طعم الفوز وأخرى تبحث عن الفوز في ظهورها اﻷول.



ويتقدم المنتخبات العشرة منتخب كندا المشارك في استضافة كأس العالم 2026، وكان المنتخب الكندي قد شارك في نسختي 1986 و2022، وقد لعب 6 وخسرها جميعاً ولم يذق طعم الفوز أو التعادل، ويأمل المنتخب الكندي في مشاركته الثالثة لتحقيق الفوز اﻷول.



ويأتي منتخب مصر كأكثر المنتخبات خوضاً للمباريات دون تحقيق اﻻنتصار، فقد لعب المنتخب المصري 7 مباريات في 3 مشاركات وذلك في نسخ 1934 و1990 و2018، ورغم عدم قدرته على الفوز إﻻ أن المنتخب المصري تمكن من التعادل في مواجهتين وخسر 5 لقاءات كانت إحداها أمام منتخبنا الوطني السعودي في مونديال روسيا 2018.



فيما يشارك منتخب هايتي للمرة الثانية في تاريخه بعد ظهوره اﻷول عام 1974 وخاض 3 لقاءات وخسرها جميعاً، وبنتائج كبيرة حيث تلقت شباكه 14 هدفاً في اللقاءات الثلاثة.



وفي مشاركته الثانية، يسعى منتخب العراق لتحقيق الفوز التاريخي اﻷول له في كأس العالم بعد ظهوره عام 1986 ورغم تقديمه مستويات مميزة إﻻ أنه عجز عن تحقيق اﻻنتصار آنذاك، وبعد مرور 40 عاماً يعود المنتخب العراقي مجدداً بعد تأهله الصعب بالفوز على بوليفيا في الملحق العالمي.



المنتخب الوحيد الذي لم يخسر في كأس العالم 2010 يبحث هو أيضاً عن فوزه الأول، فقد تمكن منتخب نيوزيلندا من التعادل في اللقاءات الثلاثة التي خاضها في آخر مشاركة له في كأس العالم وذلك قبل 16 عاماً، وكان ظهوره اﻷول في نسخة 1982 وخسر وقتها في اللقاءات الثلاثة، وفي ظهوره الثالث يبحث المنتخب النيوزيلندي عن فوزه الأول.



كما يسعى مستضيف النسخة الماضية 2022 منتخب قطر لتحقيق فوزه اﻷول بعد أن تعرض للخسارة في اللقاءات الثلاثة التي خاضها في ظهوره اﻷول في النسخة السابقة، ورغم أنه لعب المباريات الثلاث على أرضه وبين جماهيره إﻻ أن «العنابي» عجز عن تحقيق الانتصار التاريخي اﻷول له، ويطمح في هذه النسخة لكتابة التاريخ وحصد أول فوز له ﻻ سيما أنه سيكون في مجموعة متوازنة في المونديال.



وسيشهد مونديال 2026 الظهور اﻷول ﻷربعة منتخبات ستشارك ﻷول مرة في تاريخها وفي مقدمة تلك المنتخبات المنتخب اﻷردني الذي جاء ثانياً في المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات اﻵسيوية، كما يتواجد أيضاً منتخب أوزبكستان للمرة الأولى في تاريخه، فيما يعد منتخب الرأس اﻷخضر أحد أبرز مفاجآت قارة أفريقيا بعد تصدره منتخبات المجموعة الرابعة وتأهله بجدارة واستحقاق للمونديال، ويأتي منتخب كوراساو كآخر المنتخبات العشرة التي تبحث عن فوزها اﻷول في المونديال رغم وجوده في مجموعة صعبة للغاية.