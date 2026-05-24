من مدينة سيمفروبول الأوكرانية، بدأت حكاية طفل صغير كان يحمل حلماً أكبر من واقعه، قبل أن يتحول مع مرور السنوات إلى واحد من أعظم أبطال ملاكمة الوزن الثقيل في العالم. هناك وُلد الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك عام 1987، وهناك أيضاً تشكلت شخصية المقاتل الذي لا يعرف الاستسلام، ليشق طريقه لاحقاً نحو قمة المجد العالمي.



في بداياته، لم يكن أوسيك يفكر في الملاكمة، إذ اتجه أولاً إلى كرة القدم، لكن شغفه بالمنافسة وروح التحدي قاداه سريعاً إلى الحلبة والقفازات، لتبدأ رحلة طويلة مليئة بالتضحيات والعمل الشاق. وبفضل موهبته الكبيرة وإصراره، نجح في فرض اسمه بين أبرز ملاكمي الهواة، حتى تُوج بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن عام 2012، في إنجاز فتح له أبواب الاحتراف العالمية.



توحيد الأحزمة واقتحام الوزن الثقيل



دخل أوسيك عالم الملاكمة الاحترافية بأسلوب فني مختلف، إذ عُرف بسرعته الكبيرة، وذكائه التكتيكي، وقدرته العالية على قراءة خصومه داخل الحلبة. وفي وزن «كروزرويت»، تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي بعدما وحّد جميع الأحزمة العالمية، ليصبح أول ملاكم يجمع ألقاب:



* رابطة الملاكمة العالمية



* مجلس الملاكمة العالمي



* الاتحاد الدولي للملاكمة



* منظمة الملاكمة العالمية



في تلك الفئة.



ورغم النجاحات الكبيرة التي حققها، قرر الملاكم الأوكراني خوض التحدي الأصعب بالانتقال إلى الوزن الثقيل، وهي الخطوة التي رأى كثيرون أنها مغامرة محفوفة بالمخاطر بسبب الفوارق البدنية بينه وبين عمالقة هذه الفئة، إلا أن أوسيك أثبت سريعاً أن المهارة والانضباط يمكنهما التفوق على القوة الجسدية.



وجاءت بداية الهيمنة الحقيقية عندما واجه البريطاني أنتوني جوشوا في لندن عام 2021، إذ نجح في انتزاع ألقاب الوزن الثقيل بعد أداء مذهل جذب أنظار العالم. ثم عاد ليؤكد تفوقه في النزال الثاني بمدينة جدة السعودية عام 2022، خلال ليلة تاريخية احتضنتها المملكة وشهدت حضوراً جماهيرياً وإعلامياً عالمياً، ليعزز مكانته كأحد أبرز ملاكمي العصر الحديث.



كتابة التاريخ في الرياض



ومع تنامي حضور الملاكمة في السعودية، أصبح أوسيك أحد أهم نجوم النزالات الكبرى التي تستضيفها المملكة. وفي الرياض، خاض البطل الأوكراني أهم مواجهة في مسيرته أمام البريطاني تايسون فيوري ضمن موسم الرياض، في نزال تاريخي لتوحيد الأحزمة العالمية للوزن الثقيل.



وتمكن أوسيك من حسم المواجهة بقرار الحكام بعد ملحمة استثنائية، ليصبح أول بطل موحد للوزن الثقيل منذ أكثر من 20 عاماً، قبل أن يعود لاحقاً ويؤكد تفوقه مجدداً في نزال الإعادة، مواصلاً فرض سيطرته على هذه الفئة.



ملحمة «غلوري إن جيزة» عند الأهرامات



وفي أحدث فصول مسيرته، عاد أوسيك لخطف الأضواء عالمياً عندما دخل حلبة استثنائية عند سفح أهرامات الجيزة في مصر، ضمن عرض «غلوري إن جيزة»، إذ واجه الهولندي ريكو فيرهوفن في أمسية عالمية شهدت حضوراً جماهيرياً وإعلامياً كبيراً، إلى جانب حضور رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.



وجاءت المواجهة مليئة بالإثارة والتقلبات، بعدما ظهر ريكو فيرهوفن بصورة قوية وفرض ضغطاً كبيراً خلال الجولات الأولى، إلا أن خبرة أوسيك ظهرت في اللحظات الحاسمة، حين استعاد سيطرته تدريجياً ووجه ضربات مؤثرة في الجولة الـ11، دفعت الحكم إلى إيقاف النزال، ليواصل البطل الأوكراني احتفاظه بألقابه العالمية ويؤكد هيمنته على عرش الوزن الثقيل.



ورغم كل الإنجازات والأحزمة التي حققها، لا ينظر كثيرون إلى أوسيك على أنه مجرد بطل ملاكمة، بل باعتباره قصة إصرار وإنسان تحدّى الظروف والصعوبات حتى وصل إلى القمة. وبين أوكرانيا، ولندن، وجدة، والرياض، والقاهرة، يواصل أوسيك كتابة فصول جديدة من مسيرة قد تضعه في نهاية المطاف بين أعظم أساطير الملاكمة في التاريخ.