تعادل فريق ليفربول مع ضيفه برينتفورد بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد)، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يودع الجماهير

وخاض النجم المصري محمد صلاح مباراته الأخيرة بقميص ليفربول، إذ شارك أساسياً وغادر الملعب في الدقيقة 74، وسط تحية حارة من جماهير ناديه.

صلاح يصنع.. وجونز يسجل

افتتح كورتيس جونز التسجيل لفريق ليفربول في الدقيقة 58، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة أرسلها محمد صلاح من الجانب الأيمن.

شايد يدرك التعادل

وأدرك كيفن شايد التعادل سريعاً لصالح برينتفورد في الدقيقة 64، بضربة رأس قوية سكنت شباك الحارس أليسون بيكر.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ووصل برينتفورد إلى النقطة 53 نقطة في المركز التاسع.