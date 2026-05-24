كشف رئيس نادي لانس جوزيف أوجورليان رد فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب مصافحته النجم السعودي سعود عبدالحميد قبل نهائي كأس فرنسا الذي جمع بين لانس ونيس، الجمعة الماضي.

وخطفت لقطة ماكرون مع سعود عبدالحميد الأنظار، فبعد أن صافحه توقف الرئيس الفرنسي قليلاً وتحدث معه قليلاً، قبل أن يُكمل مصافحة باقي اللاعبين.

ماكرون سعيد بـ«سعود»

وقال أوجورليان في تصريح خاص إلى «عكاظ»: «لقد بدا الرئيس ماكرون سعيداً للغاية برؤية لاعب سعودي يُجسد الصداقة العظيمة بين البلدين».

وتوّج لانس بطلاً لكأس فرنسا بعد فوزه على نيس بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو اللقب الأول للظهير الأيمن السعودي في رحلته الأوروبية.

لانس يُفعّل بند ضم سعود عبد الحميد

يذكر أن جوزيف أوجورليان أكد قبل قليل لـ«عكاظ» أن ناديه فعّل رسمياً بند التعاقد مع سعود عبدالحميد من روما الإيطالي، بعد أن أمضى اللاعب موسماً بقميص بطل كأس فرنسا على سبيل الإعارة.

أرقام سعود عبد الحميد

ومنذ انضمامه إلى لانس، خاض النجم السعودي 31 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.