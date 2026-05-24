أكد لاعب نادي الهلال ثيو هيرنانديز فخره الكبير بما قدمه الفريق خلال الموسم الرياضي الماضي، وذلك عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام» عقب نهاية الموسم الكروي.



كما عبّر عن اعتزازه بالفريق والجماهير، مؤكداً أن اللاعبين قاتلوا حتى اللحظات الأخيرة من الموسم، رغم أن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق الطموحات المنشودة.



وأشار هيرنانديز في رسالته إلى أن الهلال سيعود بشكل أقوى خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن نادياً بحجم الهلال لا يعرف الاستسلام، في رسالة حملت الكثير من الحماس والتفاؤل لجماهير «الزعيم» قبل انطلاقة الموسم الجديد.



وجاءت كلمات اللاعب بعد موسم شهد منافسة قوية للهلال على مختلف البطولات المحلية والقارية، وسط حضور جماهيري كبير ودعم متواصل من أنصار النادي طوال الموسم.



ويُعد ثيو هيرنانديز من أبرز الأسماء التي يعوّل عليها الهلال في مشروعه الفني، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وإمكانات فنية مميزة، إذ يسعى الفريق للظهور بصورة أقوى والعودة لتحقيق البطولات خلال الموسم القادم.