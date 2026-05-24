تتجه الأنظار إلى صالة «كوكاكولا أرينا» في دبي التي تحتضن، مساء اليوم اليوم الأحد، نزالات بطولة «فخر العرب» ضمن الموسم الجديد من دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط مشاركة نخبة من مقاتلي المنطقة وأجواء جماهيرية وإعلامية كبيرة سبقت انطلاق الحدث.



ويشارك المقاتل السعودي أحمد البراهيم في الحدث بمواجهة المصري إبراهيم محمود، بعدما حل الأخير بديلاً لشقيقه خالد محمود، الذي اعتذر عن المشاركة؛ بسبب الإصابة والظروف الدراسية.



وأكد البراهيم جاهزيته الكاملة للنزال، مشيراً إلى أن تغيير المنافس لن يؤثر على تحضيراته، خصوصاً بعد دخوله معسكراً تدريبياً مكثفاً امتد لأكثر من 4 أشهر بين السعودية والبحرين.



وتبرز في البطولة مواجهات عدة مرتقبة، يتقدمها نزال وزن الريشة بين الإماراتي محمد يحيى والتونسي مهدي سعدي، إلى جانب مواجهة الوزن الخفيف بين المغربي صلاح الدين هاملي والجزائري إلياس جيرون، فيما تخوض الإماراتية زمزم الحمادي أول ظهور لها في البطولة أمام المصرية عبير منصور.



كما أعرب المقاتل السعودي البراهيم في تصريحه لوسائل الاعلام، أمس، عن فخره بتمثيل المملكة في واحدة من أبرز بطولات الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، في ظل التنامي الكبير للعبة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.