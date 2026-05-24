اختتم الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية موسمه الـ16 لبطولاته بإقامة بطولتي ألعاب القوى لذوات الإعاقة وكرة الهدف «طالبات» التي استضافتها جامعة جازان خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري.



وحقق فريق جامعة الملك سعود لقب البطولتين، وتوج بالكأس والميداليات الذهبية، فيما حلت جامعة حائل بالمركز الثاني، تليها جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الثالث في بطولة ألعاب القوى لذوات الإعاقة التي شهدت مشاركة 115 طالبة، مثلن 12 جامعة، فيما جاءت جامعة الملك خالد بالمركز الثاني، وثالثاً جامعة الملك عبدالعزيز في بطولة كرة الهدف التي شارك بها 29 طالبة مثلن 6 جامعات.



وتوجت الجامعات الفائزة مستشارة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتورة نوف الحماد، التي هنأت الجامعات الفائزة، مثمنًة المستويات المميزة التي شهدتها بطولتي القوى والهدف، معبرةً عن سعادتها بهذا الختام المميز للموسم الـ16 لبطولات الاتحاد، والصورة المميزة التي ظهر عليها، وباركت لجميع الجامعات الفائزة في مختلف بطولات الطالبات التي ضمها الموسم، متمنيةً التوفيق للجميع في الموسم الرياضي القادم.