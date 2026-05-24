تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول إلى الولايات المتحدة الأمريكية مساء غدا (الإثنين)؛ لإقامة المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي في مدينة نيويورك، حتى يوم (الأحد) القادم، وسيخوض «الأخضر» أولى مبارياته الودية أمام منتخب الإكوادور يوم (السبت) القادم، على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي بقيادة المدر ب اليوناني جورجيوس دونيس.



وعقب ذلك ستتوجه بعثة «الأخضر» يوم (الإثنين) الأول من يونيو القادم، إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، التي ستمتد حتى يوم (الثلاثاء) 9 يونيو القادم، وسيتخللها مباراتان وديتان تجمع الأولى الأخضر بمنتخب بورتوريكو يوم (الجمعة) 5 من الشهر نفسه على ملعب Q2 في مدينة أوستن، في حين يلاقي الأخضر في المباراة الثانية منتخب السنغال يوم (الثلاثاء) 9 من الشهر ذاته، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.



يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026™️، إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.