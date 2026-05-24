ابن العاصمة الرياض الذي بدأ مشوار حياته في عالم كرة القدم داخل أروقة نادي الهلال، صاحب الـ48 عاماً، انطلق ركضه من الفئات السنية مع ناشئي وشباب وأولمبي «الزعيم» حتى وصل إلى الفريق الأول، مساهماً في تحقيق بطولات عديدة على الصعيد المحلي خصوصاً، وله عدة أهداف حاسمة وجميلة أبرزها هدفه في مرمى النصر بطريقه مقصيه رائعة، وهدفه الذهبي (الرائع) في مرمى الشباب في اللحظات الأخيرة من مباراة نهائي كأس ولي العهد التي تحصل عليها الهلال.



تدرج فهد المفرج في عدد من المهمات الإدارية بدءاً من مدير الفريق الأولمبي 2012، قبل أن يعيّن مديراً للفريق الأول عام 2013، وصولاً لمنصب المدير التنفيذي لكرة القدم الذي تولّاه عام 2019، إضافة إلى كونه عضواً لمجلس الإدارة لأكثر من فترة.



في المونديال



أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين فهد المفرج مديراً تنفيذياً للمنتخبين الأول وتحت 23 عاماً، واستعرض مؤهلاته، مشيراً إلى حمله ماجستير إدارة أعمال كرة القدم، وامتلاكه خبرة واسعة في المجال الإداري للعبة، تمتد لأكثر من 15 عاماً، تدرج خلالها في عددٍ من المناصب الإدارية، وصولاً إلى عمله مديراً تنفيذياً لكرة القدم في الهلال.



وذكّر بتمثيله منتخبات الفئات السنية في عددٍ من المشاركات الدولية وناديي الهلال والاتفاق خلال مسيرته لاعباً، قبل الاعتزال والتوجه إلى العمل الإداري.



شكراً يا زعيم



من جانبه، قدّم فهد المفرج شكره وتقديره لكافة مجالس إدارات نادي الهلال التي عمل تحت مظلتها منذ 2012، مؤكداً أن الدعم والثقة اللذين حظي بهما أسهما -بعد توفيق الله- في تحقيق العديد من المنجزات والبطولات، وقال: «أشكر جماهير الهلال الوفية، وكافة زملائي في الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، على كل ما حظيت به من دعم وتعاون خلال المراحل الحافلة بالمنجزات، متمنياً التوفيق لنادي الهلال في المرحلة القادمة».



شخص عظيم



المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو الذي سبق ومثل «الزعيم» في تجربة احترافية، نشر عبر صفحته الرسمية على «إنستغرام» منشوراً قال فيه: «أحترم وأقدر فهد المفرج كثيراً لدوره المميز والفعال داخل النادي».



وأضاف: «تعلمون أنا لا أنشر كثيراً في «إنستغرام»، لكنني أريد أن أعبّر عن امتناني واحترامي لهذا الرجل، المفرج كان شخصاً عظيماً داخل الهلال، يعرف عقلية النادي واللاعبين، وكان حاضراً في أصعب اللحظات، وكل ما فعله كان بهدف تحسين النادي ومن يعمل فيه».



47 بطولة



يملك فهد المفرج في رصيده البطولي من الإنجازات والصعود لمنصات التتويج 47 بطولة صافية ما بين لاعب وإداري، إذ أسهم لاعباً في تحقيق 23 بطولة مع الفريق الأول، قبل أن يواصل نجاحاته إدارياً بالمساهمة في تحقيق 24 بطولة، ليصل إجمالي ما حققه مع النادي



إلى 47 بطولة لاعباً وإدارياً.



وشهدت مسيرة المفرج الإدارية المساهمة في العديد من المنجزات، أبرزها؛ كأس خادم الحرمين الشريفين ست مرات، وكأس ولي العهد مرّتان، والدوري السعودي ست مرات، ودوري أبطال آسيا مرّتان، وكأس السوبر السعودي خمس مرات، وكأس موسم الرياض، وكأس لوسيل، وبطولة العين الدولية، إضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية أربع مرات.