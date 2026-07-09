أودع برنامج حساب المواطن اليوم مبلغ ثلاثة مليارات ريال دعماً مخصّصاً لدفعة شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ104 أكثر من 9.9 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل في البرنامج عبدالله الهاجري أن إجمالي ما قدّمه البرنامج منذ انطلاقته تجاوز 283 مليار ريال؛ منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة. وأضاف أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، فيما بلغ متوسط دعم الأسرة 1470 ريالاً.

وبيّن الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين في دفعة يوليو تجاوز مليوني رب أسرة بنسبة 84%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون مستفيد.