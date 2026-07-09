دخل الحزب الديمقراطي الأمريكي مرحلة حرجة قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بعد إعلان المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ماين، غراهام بلاتنر، تعليق حملته الانتخابية تمهيداً للانسحاب، إثر اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجسدي، في تطور يهدد إحدى أهم فرص الحزب لانتزاع مقعد جمهوري حاسم واستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، وفقاً لشبكتي «سي إن إن وإكسيوس».



وجاء قرار بلاتنر بعدما اتهمته امرأة باغتصابها قبل نحو خمس سنوات عندما كان في حالة سكر، فيما اتهمته امرأة أخرى بالاعتداء الجسدي، إضافة إلى تقارير سابقة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن سلوك مقلق تجاه نساء ارتبط بهن عاطفياً. وينفي بلاتنر جميع الاتهامات، معتبراً أنها استُخدمت لإقصائه سياسياً.



وفي رسالة مصورة استمرت 11 دقيقة، أعلن بلاتنر تعليق حملته، مؤكداً أن استمراره لم يعد يخدم الحركة السياسية التي يمثلها، لكنه وجه في الوقت نفسه هجوماً حاداً إلى قيادة الحزب الديمقراطي، متهماً المؤسسة الحزبية باستغلال الاتهامات لتجريده من التمويل، والوصول إلى قواعد بيانات الناخبين، وإضعاف حملته. وطالب بأن تكون عملية اختيار المرشح البديل «شفافة وديمقراطية وتحترم إرادة الناخبين».



وبحسب «سي إن إن»، يملك الحزب الديمقراطي في ولاية ماين مهلة حتى 27 يوليو لاختيار مرشح جديد، فيما أعلن بالفعل عقد مؤتمر ترشيحي لهذا الغرض، وسط انتقادات من بعض التيارات التقدمية التي ترى أن الآلية المقترحة قد تتجاهل إرادة القواعد الشعبية.



ويمثل انسحاب بلاتنر ضربة سياسية كبيرة للديمقراطيين، إذ كانت ولاية ماين تُعد إحدى أبرز الفرص لإزاحة السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، في سباق يحتاج فيه الحزب إلى تحقيق مكاسب صافية بأربعة مقاعد لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، وفقاً لـ«إكسيوس».



وكان بلاتنر قد صعد سريعاً داخل الحزب بفضل خطابه المناهض للمؤسسة السياسية، ونجح في الفوز بالانتخابات التمهيدية بنحو 72% من الأصوات، بعدما تفوق على منافسيه في استطلاعات الرأي وجمع التبرعات، ما دفع بعض التقدميين إلى اعتباره وجهاً صاعداً يمكن أن يلعب دوراً وطنياً مستقبلاً.



لكن سلسلة الفضائح المتلاحقة، التي شملت منشورات مثيرة للجدل، ورسائل ذات محتوى جنسي، ووشماً أثار انتقادات بسبب تشابهه مع رموز نازية، ثم اتهامات الاعتداء الجنسي، دفعت كبار قادة الحزب إلى سحب دعمهم. وطالب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بانسحابه، فيما أعلن كل من بيرني ساندرز، وإليزابيث وارن، ورو خانا، وروبن جاليجو، سحب تأييدهم له.



وتشير نتائج استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز ومعهد سيينا للأبحاث إلى أن الديمقراطيين ما زالوا قادرين على المنافسة في عدد من الولايات، إلا أنهم لا يملكون حتى الآن تقدماً كافياً يضمن استعادة الأغلبية، ما يجعل خسارة مرشح بحجم بلاتنر في ولاية محورية مثل ماين انتكاسة إضافية في معركة انتخابية تُعد من الأكثر حساسية قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.