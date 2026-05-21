تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية مساء السبت القادم نحو ملعب الأول بارك، الذي سيحتضن المباراة الختامية لملحق الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي ستجمع بين فريقي الدرعية والعلا، في مواجهة مرتقبة لحسم بطاقة التأهل.



ويدخل الفريقان اللقاء بطموحات كبيرة من أجل تحقيق الانتصار وخطف بطاقة العبور إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مشوار تنافسي قوي قدّماه خلال منافسات الموسم وملحق الصعود، وسط ترقب جماهيري واسع للمواجهة الحاسمة.



الجدير بالذكر أن نادي الدرعية بلغ المباراة النهائية بعد تفوقه على الجبلين بنتيجة 3-0، فيما نجح العلا في التأهل عقب انتصاره على العروبة بنتيجة 2-1، ليضرب الفريقان موعدًا مرتقبًا على ملعب الأول بارك.



ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا مميزًا، في ظل أهمية اللقاء وقيمة التأهل، خاصة بعد المستويات الفنية المميزة التي قدمها الفريقان خلال منافسات دوري يلو.