تعتبر بطولة كأس الملك السعودي من أقدم البطولات السعودية وأعرقها، إذ بدأ تنظيم البطولة قبل أكثر من 68 عاماً، وبدأت أول نسخة في 1957، وتوقفت في 1990، وعادت لتستكمل من جديد في 2008 إلى يومنا هذا.



مرت البطولة بالعديد من المنعطفات والتغييرات، إذ كانت في السابق تلعب بنظام دوري المناطق، ومن ثم نظام خروج المغلوب المعمول به إلى الآن، وهناك بعض المواسم التي لم تنظم فيها لأسباب متعددة أبرزها عام 1975 بسبب وفاة الملك فيصل (رحمه الله)، وأقيمت بطولة كأس الملك منذ بدايتها في عهد 6 ملوك تناوبوا على حكم المملكة العربية السعودية، واحتضنت نهائي تلك البطولة 6 ملاعب أيضاً.



يتصدر الهلال قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بكأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 9 ألقاب، وفقاً لما أظهرته البيانات المعتمدة في سجل البطولة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز أندية الكرة السعودية حضوراً على منصات الذهب، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 8 بطولات، وفي المركز الثالث يحل الاتحاد برصيد 6 ألقاب، يليه النصر بـ5 بطولات، أما بقية الأندية، فيبرز الشباب بثلاثة ألقاب، فيما يمتلك كل من الاتفاق والوحدة لقبين، وضمت القائمة أيضاً الفيحاء والفيصلي والتعاون بلقب واحد لكل منهم، في مشهد يعكس تنوع المنافسة وتوزع الألقاب عبر عقود البطولة.



كأس الملك عبر العصور



أولاً | الملك سعود بن عبدالعزيز



- (1957 – 1963)



- عدد النسخ: 7 بطولات



- حقق الاتحاد (4) ألقاب



- لقب لكل من (الهلال، الأهلي، الوحدة)



ثانياً | الملك فيصل بن عبدالعزيز



- (1964 – 1975)



- عدد النسخ: 10 بطولات



- حقق الأهلي (5) ألقاب



- لقب لكل من (الاتحاد، الهلال، النصر، الوحدة، الاتفاق)



ثالثاً | الملك خالد بن عبدالعزيز



- (1976 – 1982)



- عدد النسخ: 7 بطولات



- حقق الأهلي 3 ألقاب



- لقبان لكل من (الهلال، النصر)



رابعاً | الملك فهد بن عبدالعزيز



- (1983 – 1990)



- عدد النسخ: 8 بطولات.



-حقق النصر 3 ألقاب.



- حقق الهلال لقبين.



- لقب لكل من (الأهلي، الاتحاد، الاتفاق)



خامساً | الملك عبدالله بن عبدالعزيز



- (2008 – 2014)



- عدد النسخ: 7 بطولات



- حقق الشباب 3 ألقاب



- لقبان لكل من (الاتحاد، الأهلي)



سادساً | الملك سلمان بن عبدالعزيز



- (2015 – حتى الآن)



- عدد النسخ: 11 بطولة



- حقق الهلال 5 ألقاب



- حقق الاتحاد لقبين.



- لقب لكل من (الأهلي، التعاون، الفيحاء، الفيصلي)