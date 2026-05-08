واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ بقميص النصر، بعدما سجّل هدفه رقم (100) مع الفريق، وذلك خلال مواجهة الشباب، في مباراته رقم (105) بقميص النادي في مختلف المسابقات.



وجاءت محطات وصول رونالدو إلى حاجز الـ100 هدف مع الأندية التي مثّلها على النحو التالي:



• سبورتينغ لشبونة: لم يصل إلى هدفه رقم (100) مع النادي الذي انطلقت منه مسيرته الاحترافية.



• مانشستر يونايتد (فترتان: 2003–2009 و2021–2023): سجل (100) هدف بعد خوضه (223) مباراة، وكان الهدف المئوي أمام أرسنال.



• ريال مدريد: وصل إلى الهدف رقم (100) بعد (93) مباراة فقط، وجاء الهدف أمام ريال سوسيداد.



• يوفنتوس: لم يتمكن من بلوغ حاجز الـ(100) هدف، رغم مشاركته في (98) مباراة مع الفريق الإيطالي.



• النصر: بلغ هدفه رقم (100) بعد (105) مباريات، عقب تسجيله أمام الشباب، ليواصل ترسيخ أرقامه التاريخية في مسيرته الكروية.