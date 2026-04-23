أشعل رئيس نادي الشباب السابق محمد المنجم موجة من الجدل، عقب خسارة الفريق أمام الريان القطري بنتيجة (3-0) في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم وشهد أحداثاً مثيرة للجدل.



وعبّر المنجم عن استيائه من مجريات المباراة عبر حسابه الرسمي في منصة «X»، حيث نشر سلسلة من العبارات حملت انتقادات لاذعة، بدأها بقوله: «لا تستطيع هزيمة 15 لاعباً»، في إشارة واضحة إلى اعتراضه على بعض القرارات التحكيمية التي شهدها النهائي.



وأضاف في تغريدته: «مبروك للجنة الحكام في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وتهانينا الخاصة لحكم المباراة»، في تعليق ساخر يعكس حالة الغضب من أداء الطاقم التحكيمي خلال المواجهة.



ولم يقتصر حديث المنجم على المباراة فقط، بل امتد ليعبّر عن مخاوفه بشأن المشاركات القادمة للأندية السعودية، حيث قال: «وبحكم أن نفس الشخص يرأس لجنة الحكام في الاتحادين الآسيوي والخليجي، الله يستر على ممثلينا الأهلي والنصر»، في إشارة إلى قلقه من تكرار مثل هذه الحالات في البطولات القادمة.



واختتم المنجم تصريحاته برسالة موجهة لجماهير الشباب، حاول من خلالها التخفيف من وقع الخسارة، قائلاً: «أخيراً لكل شبابي.. ارفع رأسك»، مؤكداً دعمه للفريق رغم الخروج بالوصافة وخسارة اللقب.