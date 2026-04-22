كشف تقرير صحفي عن موقف مدافع النصر إينيغو مارتينيز من تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعدما أثبت نفسه كأحد أهم العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، يُعتبر إينيغو مارتينيز أحد أهم الأعمدة الأساسية في تشكيلة النصر إلى جانب نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو.

شعوره بالراحة والانتماء

وأضافت أن مدافع النصر يشعر بالراحة والانتماء لما تمثله كرة القدم السعودية، حيث وصل عازماً على المساهمة ومواصلة إضافة المزيد من الألقاب إلى رصيده.

طموح مستمر

وأضافت أن الراتب الذي يحصل عليه من النصر أمر مهم بالطبع، لكن اللاعب يشعر أن أمامه المزيد ليكتبه في تاريخه الرياضي، والحقيقة أنه يثبت أن أسلوبه الكروي لا يزال قادراً على أن يكون مثالاً يُحتذى به.

أرقامه وتأثيره

وتابعت أن مارتينيز أصبح قائداً لدفاع النصر، وأظهر ثقة كبيرة وكسب احترام زملائه في الفريق والجماهير منذ وصوله، وحتى الآن شارك في 36 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف، بعضها حاسم، مثل الهدف الذي سجله في المباراة الأخيرة أمام الوصل في دوري أبطال آسيا 2، والذي ساعد فريقه على ضمان التأهل إلى نصف النهائي.

موقف اللاعب والنادي من التجديد

وأوضحت أن عقد مارتينيز ينتهي مع النصر بعد شهرين تقريباً، لكنه وإدارة النادي يرغبان في تمديده لموسم آخر على الأقل، إذ يشعر اللاعب بحالة جيدة، وينعكس ذلك على أدائه، ولم يمنعه من اللعب كل دقيقة هذا الموسم سوى إصابة عضلية طفيفة.