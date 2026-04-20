أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان أن قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية أصبح ركنًا إستراتيجيًا ضمن رؤية المملكة 2030، بحجم استثمارات مستهدف يصل إلى 50 مليار ريال، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تمثل داعمًا حقيقيًا لنمو هذا القطاع. جاء ذلك خلال منتدى الاستثمار الرياضي (SIF 2026) في العاصمة الرياض.



وأوضح أن المملكة شهدت تطورًا لافتًا، حيث ارتفع عدد الأندية من ناديين فقط في عام 2018 إلى أكثر من 200 نادٍ حاليًا، إضافة إلى وجود 1300 لاعب ولاعبة، مع تسجيل حضور قوي للاعبات السعوديات على مستوى الاحتراف عالميًا.