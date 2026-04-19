مهمة آسيوية جديدة تنتظر ممثل الوطن فريق النصر عندما يواجه مضيفه الوصل الإماراتي عند تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم (الأحد) على ستاد زعبيل في دبي، فيما يلتقي في المباراة الثانية الأهلي القطري مع الحسين الأردني على نفس الملعب (10:00م)، ضمن ربع نهائي منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026. ويتأهل الفائزان في هاتين المباراتين من أجل خوض مواجهة الدور قبل النهائي يوم الأربعاء القادم 22 أبريل، وذلك قبل مواجهة غامبا أوساكا الياباني على نهائي المسابقة يوم 17 مايو، وكان الفريق الياباني قد تأهل للنهائي بعد تجاوزه بانكوك يونايتد التايلاندي بمجموع اللقاءين (3/1).

وتُقام المواجهة من مباراة واحدة، حيث تعِد بمواجهة قوية ومثيرة، ويطمح كلا الفريقين إلى التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخهما، ولن يدخرا أي جهد من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي.

يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 18 نقطة كاملة من ست مباريات، مقابل تسع نقاط لكل من الزوراء العراقي والاستقلال الطاجيكي، وبقي رصيد غوا الهندي خالياً من النقاط، قبل أن يفوز في دور الـ16 على أركاداغ التركماني بواقع 2-0 في مجموع المباراتين.

ويعيش النصر فترة مميزة، حيث يقترب من التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، ويدخل الفريق المواجهة بسلسلة انتصارات بلغت 15 مباراة، كما حجز مقعده في ربع النهائي القاري محققاً العلامة الكاملة بثمانية انتصارات.

فيما يدخل فريق الوصل الإماراتي هذا اللقاء بعد أن تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل ثماني نقاط للاستقلال الإيراني وسبع نقاط للمحرق البحريني وأربع نقاط للوحدات الأردني، ثم فاز في دور الـ16 على الزوراء العراقي بواقع 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويعتمد الوصل الإماراتي على عاملي الأرض والجمهور من أجل تجاوز عقبة النصر، إذ تُمثل البطولة القارية الفرصة الأخيرة للوصل لتحقيق إنجاز هذا الموسم، بعدما خرج من سباق المنافسة في جميع البطولات المحلية.