«بسيناريو 87».. سوسيداد يقهر أتلتيكو ويتوج بكأس الملك

تُوّج ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، أمس (السبت) على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية.

سيناريو 87 يتكرر

وكان ريال سوسيداد قد تُوّج بلقب كأس ملك إسبانيا عام 1987 على حساب أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، ليُعيد التاريخ السيناريو نفسه بعد 39 عاماً.

أهداف المباراة

افتتح ريال سوسيداد التسجيل بعد ثوانٍ من انطلاق اللقاء عن طريق أندير بارينيتشيا، لكن أديمولا لوكمان أدرك التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 19.

ووضع ميكيل أويارزابال فريقه في المقدمة مجدداً في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء، لينهي الفريق الباسكي الشوط الأول متقدماً 2-1.

وأعاد المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز المباراة إلى نقطة التعادل بتسجيل هدف قاتل للروخي بلانكوس في الدقيقة 83.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة، لكن دون جديد في النتيجة، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لريال سوسيداد.