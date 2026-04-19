علمت مصادر «عكاظ»، أن مراقب مباراة الاتحاد ونظيره فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، التي خسرها بنتيجة بهدف دون ردّ، أرفق تقرير حكم اللقاء الصيني ما نينغ بعد تعرضه لاحتكاك نهاية المباراة مع مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي، على أن يكون التقرير على طاولة لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاتخاذ العقوبة في حق اللاعب رغم حصوله على البطاقة الحمراء.



وأشار المصدر إلى أن المناوشات التي بدرت بين جماهير نادي الاتحاد من صيحات استهجان على اللاعب عبدالرحمن العبود والحارس رايكوفيتش، ليست من اختصاص اللجنة وإنما تعود للنادي نفسه.