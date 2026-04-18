أكد مدرب زاخو العراقي، أيوب أديشو، جاهزية فريقه لمواجهة الشباب، مشدداً على احترامه للمنافس وتطلعه لتحقيق نتيجة إيجابية.



وقال أديشو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في استاد خليفة الدولي إن فريقه استعد بشكل جيد، ويمتلك تصوراً كاملاً عن نقاط القوة والضعف لدى الفريق السعودي، مشيراً إلى أن المباراة ستكون قوية بين فريقين يسعيان للعبور إلى النهائي، كما أشاد بالتنظيم المميز للبطولة، مؤكداً أن المنافسات تشهد مستوى فنياً عالياً يعكس تطور كرة القدم الخليجية.



فيما أعرب قائد فريق زاخو، أمجد عطوان، عن طموح فريقه في تحقيق الفوز على الشباب السعودي والتأهل إلى المباراة النهائية.



وأوضح عطوان خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق يحترم منافسه، لكنه سيسعى لتقديم أداء قوي يليق بجماهير زاخو، مشيراً إلى أن المباراة لن تكون سهلة في ظل تقارب المستوى بين الفريقين، وأكد على أن لاعبي زاخو عازمون على تقديم أفضل ما لديهم من أجل إسعاد جماهيرهم وتحقيق نتيجة إيجابية.