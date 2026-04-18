طالب اللاعب سعود عبدالحميد بدعمه في مباراة فريقه القادمة أمام فريق تولوز في نصف نهائي كأس فرنسا، الذي سيقام يوم الثلاثاء القادم على ملعب «بولار دولولي»، جاء ذلك عقب فوز فريقه «لانس» على مضيفه تولوز بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، في افتتاح منافسات الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، إذ افتتح سعود عبدالحميد التسجيل في الدقيقة 61، وسجل هدف التعادل أدريان توماسون في الدقيقة 67، فيما سجل هدف الفوز إسماعيل جانيو في الدقيقة 2+90، بينما سجل هدفي تولوز كريستيان كاسيرس في الدقيقة 6، وسيني كومباسا في الدقيقة 13.



وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «x»: «الحمد لله على الفوز والثلاث نقاط المهمة»، وأضاف: «أمامنا مواجهة حاسمة يوم الثلاثاء، بإذن الله نكون في الموعد ونصل إلى النهائي.. دعواتكم».



وبهذه الفوز، يرفع فريق لانس رصيده إلى 62 نقطة، مواصلاً مطاردته للمتصدر باريس سان جيرمان، في حين تجمّد رصيد تولوز عند 37 نقطة في المركز الـ10.