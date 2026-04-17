أكد المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، أن فريقه نجح في تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد مواجهة قوية أمام جوهور دار التعظيم الماليزي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وأوضح يايسله خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اللقاء، أن اللاعبين قدموا أداءً عاليًا داخل الملعب، مبينًا أن الطرد شكّل تحديًا كبيرًا على الفريق، إلا أنهم تعاملوا معه بتركيز واستحقوا التأهل.



وأضاف أن الفريق أظهر انضباطًا كبيرًا وشخصية قوية طوال مجريات المباراة، مؤكدًا أهمية التعامل بعقلية إيجابية في مثل هذه المواجهات الحاسمة.



وأشار إلى أن هذا النوع من المباريات يتطلب قتالًا بدنيًا وذهنيًا، مبيّنًا فخره بما قدمه اللاعبون حتى صافرة النهاية.



وبيّن أن الدعم الجماهيري الكبير كان له أثر بالغ في تحفيز اللاعبين، مبيّنًا أن حضور جماهير الأهلي أسهم في رفع الروح المعنوية للفريق ومساندته حتى تحقيق الفوز والتأهل.



من جانبه، أعرب لاعب الأهلي فرانك كيسيه عن فخره بالمستوى الذي ظهر به الفريق، مؤكدًا أن اللعب بعشرة لاعبين فرض تحديًا إضافيًا، إلا أن التوجيهات الفنية بين الشوطين أسهمت في تعزيز التماسك وتحقيق النتيجة.



في المقابل، أوضح مدرب فريق جوهور دار التعظيم الماليزي تشيسكو مونيوز، أن فريقه حاول تقديم أداء أفضل والسعي لتسجيل هدف التعادل، إلا أن بعض الظروف لم تساعدهم خلال اللقاء.



وبيّن أن الخروج من البطولة كان مخيبًا، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة واكتساب الخبرة للمنافسات المقبلة.



وأشار إلى أن الفريق لعب بما يعكس إمكاناته، في ظل دعم جماهيري كبير، مبينًا أن اللاعبين حافظوا على تركيزهم طوال المباراة.



وأفاد أن الأهلي يتميز بتنظيم دفاعي قوي؛ مما صعّب عملية التسجيل، موضحًا أنهم حاولوا الاعتماد على السرعة وخلق الفرص رغم الصعوبات التي واجهتهم.



وأضاف أن المشاركة في البطولة تمثل محطة مهمة لتطوير الفريق وتصحيح الأخطاء مستقبلًا.