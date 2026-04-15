أشعل محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان سباق التوقعات في الشارع الرياضي، بإعلانه عبر قناة «العربية بيزنس»، أن الصندوق سيكشف خلال يومين عن بيع حصته في أحد الأندية الرياضية، في خطوة تعكس انتقال مشروع التخصيص إلى مرحلة جديدة أكثر عمقًا وتأثيرًا.

ترقّب واسع.. والهلال في قلب التكهنات

تصريحات الرميان فجّرت موجة واسعة من التفاعل، إذ انقسمت التوقعات بين ناديي الهلال والنصر، مع ترجيحات أكبر تميل نحو الهلال، في ظل معطيات سابقة وتحوّلات استثمارية متسارعة يشهدها النادي.

وكانت «عكاظ» كشفت في ديسمبر 2025 عن اقتراب الأمير الوليد بن طلال من تملّك 75% من نادي الهلال، في صفقة تتجاوز قيمتها مليار ريال، بانتظار استكمال الترتيبات النهائية بين الأطراف المعنية، ما أعاد هذا الملف إلى الواجهة مجددًا مع تصريحات الرميان الأخيرة.

الرميان: حققنا أهدافنا.. والدعم كان متساويًا

وأكد الرميان اليوم( الأربعاء)، في مؤتمر صحفي للحديث عن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للسنوات الخمس القادمة 2026-2030 ، أن الصندوق نجح في تحقيق مستهدفاته من الاستثمار في الأندية الرياضية، مشددًا على أن الدعم قُدّم بشكل متساوٍ، بما أسهم في رفع مستوى التنافسية وتعزيز البنية الاحترافية للأندية.

مشروع التخصيص.. من الدعم إلى التمكين

يأتي هذا التطور ضمن مسار مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في يونيو 2023، بهدف بناء قطاع رياضي جاذب للاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من قيادة المرحلة المقبلة.

ويرتكز المشروع على إحداث نقلة نوعية في الرياضة السعودية، عبر رفع كفاءة الأندية، وتعظيم إيرادات الدوري، واستقطاب الاستثمارات، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030 في جعل الدوري السعودي ضمن أفضل 10 دوريات عالميًا.

أرقام الطموح.. قفزة في الإيرادات والقيمة السوقية

وضمن مستهدفات المشروع، تسعى الاستراتيجية إلى رفع إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب زيادة القيمة السوقية للدوري من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال، في مؤشر على التحول الاقتصادي المتسارع للقطاع الرياضي.

إعلان مرتقب.. وملف مفتوح على كل الاحتمالات

ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يكون الهلال هو الصفقة الكبرى الأولى في مرحلة التخارج؟ أم تحمل الساعات القادمة مفاجأة مختلفة تعيد رسم خريطة الاستثمار الرياضي في المملكة؟