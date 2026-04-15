أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن قرعة نهائيات كأس آسيا السعودية 2027 ستُقام في 9 مايو 2026 في العاصمة السعودي (الرياض) وبالتحديد الدرعية، بمشاركة 24 منتخباً. وستشهد النسخة الـ19 تقسيم نخبة منتخبات آسيا إلى 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، لرسم ملامح المنافسات المثيرة قبل انطلاق البطولة المرتقبة، التي ستُقام في السعودية لأول مرة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027. وسيتم تحديد المقعد الأخير في 4 يونيو 2026 عندما يلتقي منتخبا لبنان واليمن لتحديد صدارة المجموعة الثانية.



ويُجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خالص شكره للجنة المنظمة المحلية لكأس آسيا السعودية 2027 ولعائلة كرة القدم الآسيوية على تعاونهم وتفهمهم خلال هذه الفترة الصعبة.



وسيتم إعلان المزيد من التفاصيل المتعلقة بموعد بدء الحفل الرسمي عبر قنوات الاتحاد الآسيوي في الوقت المناسب.