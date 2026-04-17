من المتوقع أن يؤجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواجهة النادي الأهلي السعودي بنظيره جوهور دار التعظيم الماليزي، المقررة في تمام الساعة 5:45 على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من نسخة 2025-2026، بسبب موجة غبار كثيفة تضرب مدينة جدة حالياً، مما أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى نحو 200 متر، وينعكس تأثيرها على لاعبي الفريقين والجماهير، حيث حذرت هيئة الهلال الأحمر مستخدمي الطرق من القيادة، ونصحت مرضى الجهاز التنفسي بالبقاء في المنازل، مع توقعات باستمرار نشاط الرياح السطحية التي تثير الأتربة والغبار.



ومن المقرر أن يصدر الاتحاد القاري قراره بإقامة المباراة في موعدها أو تأجيلها لحين تحسن الحالة الجوية، بعد اجتماع مع كافة الأطراف المعنية والجهات المسؤولة وإبلاغهم بالقرار النهائي.