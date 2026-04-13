أشعلت صحيفة «lequipe» الفرنسية فتيل الصيف المقبل من الآن بعد نشر خبر عبر صفحاتها حول احتمالية رحيل أفضل لاعب بالعالم نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان «عثمان ديمبيلي» إلى الدوري السعودي، أو محطة احترافية جديدة خلال مسيرته الكروية مستقبلاً، وأشارت الصحيفة الأكثر انتشاراً بالعالم إلى أن مستقبل النجم ديمبيلي مع باريس سان جيرمان محل اهتمام واسع من أندية الدوري السعودي، في ظل تزايد الأنباء حول إمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة.



وذكرت أن بقاءه في الموسم المقبل ليس مضموناً، خصوصاً مع عدم انطلاق مفاوضات تجديد عقده حتى الآن، رغم طرح الملف على رئيس النادي ناصر الخليفي منذ عدة أشهر، ويرتبط اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 28 عاماً، بعقد يمتد حتى عام 2028، لكنه لم يوقع على عقد جديد حتى الآن.



وكانت تقارير سابقة أشارت إلى تلقيه عرضاً ضخماً من الدوري السعودي، بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو سنوياً، ما قد يجعله من بين الأعلى أجراً عالمياً، مع اهتمام من ناديي الهلال والنصر، ولم تحسم إدارة سان جيرمان موقفها النهائي بشأن اللاعب، الذي انضم إلى الفريق في 2023 قادماً من برشلونة مقابل 50 مليون يورو.



وبحسب الصحيفة الفرنسية، من غير المتوقع حدوث تطورات في وضع ديمبيلي قبل نهاية الموسم، حيث يرتبط مستقبله بسيناريوهين يعتمدان على مشوار الفريق في البطولات الأوروبية، ففي حال تحقيق نتائج إيجابية قد يتجه النادي إلى تجديد عقده، بينما قد يؤدي الخروج المبكر إلى نهاية حقبته داخل الفريق، وفتح الباب أمام تغييرات كبيرة قد تشمل رحيله.



ويتقاضى ديمبيلي حالياً راتباً شهرياً يُقدَّر بنحو 1.5 مليون يورو (18 مليوناً سنوياً)، ما يجعله من بين الأعلى أجراً داخل الفريق، إلا أن طموحاته المالية قد تدفعه للمطالبة بزيادة راتبه، سواء داخل باريس أو عبر خوض تجربة جديدة.