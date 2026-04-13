واصل النجم البرتغالي جواو فيليكس تألقه في موسمه الاستثنائي مع فريق النصر، بعدما بلغ أعلى حصيلة مساهمات تهديفية في مسيرته الكروية، مؤكداً قيمته أحد أبرز نجوم الموسم.



واستطاع فيليكس الوصول إلى 36 مساهمة تهديفية خلال موسم 2025/2026، متجاوزاً رقمه السابق مع بنفيكا في موسم 2018/2019، الذي سجل فيه 28 مساهمة، في قفزة رقمية تعكس تطوره الكبير ونضجه الفني داخل المستطيل الأخضر.



وفي مواجهة الأخدود، قدّم فيليكس أداءً لافتاً، إذ سجل هدفاً، وخلق 6 فرص، منها فرصتان محققتان للتسجيل، إلى جانب تفوقه في الصراعات البدنية بكسب 5 من أصل 8، ونجاحه في جميع مراوغاته (2/2). كما ساهم دفاعياً باستعادته الكرة مرتين واعتراضها مرة، ليحصل على تقييم 7.8، في مباراة أكد فيها حضوره الشامل وتأثيره الكبير، ويؤكد هذا الأداء أن اللاعب لا يعيش فقط أفضل مواسمه تهديفياً، بل يقدم نسخة متكاملة تجمع بين الحسم وصناعة اللعب، ما يعزز من طموحات النصر في المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي.