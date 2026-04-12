حقق النجم المصري محمد صلاح رقمين تاريخيين بعدما سجل هدفاً في فوز فريقه على فولهام بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أُقيم مساء أمس (السبت) على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

العودة إلى التشكيل الأساسي

وكان صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بقرار من المدرب آرني سلوت، قبل أن يعود للمشاركة أساسياً أمام فولهام ويساهم في عودة الفريق إلى طريق الانتصارات.

صلاح لا يتوقف عن كتابة التاريخ

ورغم أن النجم المصري يعيش الموسم الأسوأ له مع ليفربول منذ انضمامه إلى النادي في 2017 قادماً من روما الإيطالي، إلا أنه يواصل تحقيق الأرقام التاريخية في الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة «سكواكا» المتخصصة في الإحصائيات، أصبح صلاح خامس لاعب في تاريخ البريميرليغ يصل إلى 250 مساهمة تهديفية -دون احتساب ركلات الجزاء - بعد واين روني (288)، رايان غيغز (269)، آلان شيرر (268)، وآندي كول (258).

كما سجل محمد صلاح 108 أهداف في الدوري الإنجليزي على ملعب «أنفيلد»، ولا يتفوق عليه في عدد الأهداف المسجلة على ملعب واحد في تاريخ البطولة سوى أسطورة أرسنال تيري هنري بـ114 هدفاً على ملعب هايبري.

رحيل بعد نهاية الموسم

يذكر أن محمد صلاح أعلن الشهر الماضي أنه سيغادر ليفربول عقب نهاية الموسم الحالي، بعد رحلة حافلة استمرت 9 سنوات مع النادي.