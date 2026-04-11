افتتح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ملف تحضيراته للقاء الوحدة الإماراتي، الثلاثاء القادم بحصة تدريبية على ملعب النادي، وسط دعم معنوي وتشجيع من جماهير العميد التي حضرت بأعداد كبيرة في خطوة تعكس التلاحم الكبير بين النادي وجماهيره، إذ شهدت أروقة نادي الاتحاد حملة دعم واسعة، لتهيئة الفريق نفسياً قبل الدخول في معترك البطولة الآسيوية التي تمثل طوق النجاة لموسم «العميد».



وركز البرتغالي سيرجيو كونسيساو، على الجوانب اللياقية، تلتها تمارين تكتيكية متنوّعة، تضمّنت العرضيات، واختُتمت الحصة بمناورة على منتصف مساحة الملعب بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء عبدالعزيز البيشي الذي اكتفى بتمارين انفرادية برفقة المعد البدني لتعرّضه لإصابة في مباراة نيوم، المقدَّمة من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.



وتأهل الاتحاد لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن حلّ رابعاً في الترتيب العام لمجموعة الغرب برصيد 15 نقطة، وجاء الوحدة الإماراتي في المركز الخامس بـ 14 نقطة.



وساهم اللاعب عبدالرحمن العبود في تحفيز اللاعبين باقامة مأدبة عشاء جمعت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والأجهزة الفنية والإدارية عقب نهاية التدريب.