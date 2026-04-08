يواجه الثنائي في فريق القادسية القائد ناتشو والمهاجم جوليان خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مباراة ضمك غداً (الخميس) الساعة 7:00 مساء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة فريق القادسية عقب لقاء ضمك، أمام فريق الشباب، الثلاثاء القادم، الساعة 9:00 مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الجولة الـ29 من دوري روشن.



ويحتل فريق القادسية المركز الرابع في سلم ترتيب فرق الدوري برصيد 60 نقطة، ويسعى لمواصلة التقدم للأمام بتحقيق الفوز على ضمك والوصول للنقطة 63.