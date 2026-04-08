يواجه الثنائي في فريق القادسية القائد ناتشو والمهاجم جوليان خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مباراة ضمك غداً (الخميس) الساعة 7:00 مساء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة فريق القادسية عقب لقاء ضمك، أمام فريق الشباب، الثلاثاء القادم، الساعة 9:00 مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الجولة الـ29 من دوري روشن.
ويحتل فريق القادسية المركز الرابع في سلم ترتيب فرق الدوري برصيد 60 نقطة، ويسعى لمواصلة التقدم للأمام بتحقيق الفوز على ضمك والوصول للنقطة 63.
The duo in the Al-Qadisiyah team, captain Nacho and striker Julian, face the risk of suspension if they receive their fourth yellow card in the match against Damak tomorrow (Thursday) at 7:00 PM, at Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium in Abha, as part of the 28th round of the Roshen Saudi Professional League. The Al-Qadisiyah team will face Al-Shabab after the Damak match, next Tuesday, at 9:00 PM, at Prince Mohammed bin Fahd Stadium in Dammam, in the 29th round of Roshen.
Al-Qadisiyah is currently in fourth place in the league standings with 60 points, and they aim to continue moving forward by achieving victory over Damak and reaching 63 points.