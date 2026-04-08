يستعد ممثلو الوطن الثلاثي الهلال والأهلي والاتحاد لخوض آخر مواجهاتهم في دوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم (الأربعاء)، قبل خوض المعترك الآسيوي، إذ يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء الساعة (6:55)، فيما يستضيف الاتحاد نظيره نيوم (9:00م)، وفي التوقيت ذاته يلتقي الهلال ضيفه الخلود.

على استاد مدينة المجمعة الرياضية، يبحث فريق الأهلي عن النقاط الثلاث لمواصلة مطاردته للمتصدر النصر، ويحتل الأهلي حالياً المركز الثالث برصيد 65 نقطة حصدها من 20 انتصاراً و5 تعادلات وخسارتين، فيما يطمح الفيحاء للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز مركزه في مناطق الوسط، إذ يحتل المركز الـ9 برصيد 33 نقطة حصدها من 9 انتصارات و6 تعادلات و12 خسارة.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، يستضيف الاتحاد نظيره نيوم سعياً لتحقيق فوز معنوي قبل خوض المعترك الآسيوي، ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 45 نقطة حصدها من 13 انتصاراً و6 تعادلات و8 خسائر، فيما يسعى نيوم لاستغلال أوضاع الاتحاد الذي يعاني من غيابات وعدم استقرار لتحقيق فوزه التاريخي الأول، ويحتل نيوم المركز الثامن برصيد 36 نقطة حصدها من 10 انتصارات و6 تعادلات و11 خسارة.

وعلى استاد المملكة أرينا بالرياض، وفي بروفة لنهائي أغلى الكؤوس يستضيف الهلال فريق الخلود ويطمح صاحب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ولا غيره للاقتراب من المتصدر النصر، ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 65 نقطة جمعها من 19 انتصاراً و8 تعادلات ودون خسارة، فيما يدخل الخلود هذا اللقاء سعياً للفوز والهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 26 نقطة جمعها من 8 انتصارات وتعادلين و17 خسارة.

