في الوقت الذي يشهد دوري روشن السعودي للمحترفين تنافساً قويّاً من قبل أندية النصر، والهلال، والأهلي على اللقب في الموسم الحالي، تشهد قائمة الهدافين صراعاً مثيراً على لقب هداف الدوري، إذ يتساوى المهاجمان من فريق القادسية جوليان كينيونيس، ومن فريق الأهلي إيفان توني في «الصدارة» برصيد (26) هدفاً، ويتواجد خلفهما قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو برصيد 23 هدفاً.



ويسعى الثلاثي كينيونيس، وتوني، ورونالدو لمواصلة هز الشباك في الجولات السبع المتبقية من دوري روشن من أجل حسم لقب هداف الدوري في الموسم الحالي.



يذكر أن القائد النصراوي الحالي كريستيانو رونالدو حقق لقب هدافي دوري روشن موسم 2023-2024 برقم قياسي كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي 35 هدفاً، وفي موسم 2024-2025 حافظ على لقب الهداف بتسجيله 25 هدفاً.