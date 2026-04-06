يواجه روجر إبانيز، ومحمد عبدالرحمن، وماتيوس غونسالفيس، وإيفان توني خطر الإيقاف في حال حصولهم على «الإنذارات» في مباراة الفيحاء بعد غد (الأربعاء) الساعة 6:55 مساء، على مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة)، ضمن مباريات الجولة (29) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة الفريق الأهلاوي عقب لقاء الفيحاء أمام فريق النصر يوم (الثلاثاء) 24 أبريل الجاري، في (كلاسيكو) الجولة (30) من دوري روشن.



من جانب آخر، ينهي المدرب ماتياس يايسله تحضيراته الفنية لمواجهة الفيحاء غدا (الثلاثاء) بمناورة كروية سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء الفيحاء، الذي يطمح من خلاله لتحقيق فريقه الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على لقب دوري روشن، ويحتل الفريق الأهلاوي المركز الثالث برصيد 65 نقطة.