فرّط الهلال بنقطتين ثمينتين بعد تعادله مع ضيفه التعاون بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «المملكة أرينا» ضمن لقاءات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
شهد اللقاء بداية قوية من الهلال الذي بدأ بالتسجيل عن طريق محمد قادر ميتي (د:43)، وفي الشوط الثاني قلب التعاون النتيجة عن طريق مدافعه أندري جيروتو بإحرازه هدفين متتاليين (د:55 و67)، قبل أن يعدل ماركوس ليوناردو النتيجة للهلال بتسجيله الهدف الثاني (د:77)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.
وبهذه النتيجة، يحقق الهلال التعادل الثامن ويصل للنقطة الـ65 في المركز الثاني، فيما حقق التعاون التعادل السابع ووصل للنقطة الـ46 في المركز الخامس.
The الهلال squandered two precious points after drawing with their guest التعاون with a score of two goals each, in the match that took place at the "المملكة أرينا" stadium as part of the 27th round of the Saudi Pro League.
The match witnessed a strong start from الهلال, who opened the scoring through محمد قادر ميتي (D:43). In the second half, التعاون turned the score around with their defender أندري جيروتو scoring two consecutive goals (D:55 and 67), before ماركوس ليوناردو equalized for الهلال by scoring the second goal (D:77), ending the match in a draw with a score of two goals each.
With this result, الهلال achieves their eighth draw and reaches 65 points in second place, while التعاون achieves their seventh draw and reaches 46 points in fifth place.