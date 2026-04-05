فرّط الهلال بنقطتين ثمينتين بعد تعادله مع ضيفه التعاون بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «المملكة أرينا» ضمن لقاءات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء بداية قوية من الهلال الذي بدأ بالتسجيل عن طريق محمد قادر ميتي (د:43)، وفي الشوط الثاني قلب التعاون النتيجة عن طريق مدافعه أندري جيروتو بإحرازه هدفين متتاليين (د:55 و67)، قبل أن يعدل ماركوس ليوناردو النتيجة للهلال بتسجيله الهدف الثاني (د:77)، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.



وبهذه النتيجة، يحقق الهلال التعادل الثامن ويصل للنقطة الـ65 في المركز الثاني، فيما حقق التعاون التعادل السابع ووصل للنقطة الـ46 في المركز الخامس.