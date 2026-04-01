وعد المدرب الوطني خالد العطوي الجماهير السعودية بصناعة منتخب مشرّف، في حال تنصيبه مدرباً لـ«الأخضر» بدلاً من المدرب الفرنسي رينارد الذي يتعرض لانتقادات لاذعة لعدم قدرته على الاستقرار على تشكيلة ثابتة في المباراتين الوديتين اللتين خاضهما «الأخضر» خلال معسكره الإعدادي الجاري استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026، وخسرهما أمام المنتخبين المصري والصربي.



وقال العطوي: «بإمكان المدرب الاستقرار على أسماء معينة وتجهيزهم بشكل لائق للمباريات الودية بدلاً من الـ50 لاعباً الذين اختارهم».



جاء ذلك خلال برنامج «دورينا غير»، وأضاف العطوي: «باستطاعتي تسمية القائمة الرئيسية في حال تنصيبي مدرباً للأخضر وسترون منتخباً مشرفاً».



يذكر أن المنتخب السعودي، خسر من نظيره الصربي بنتيجة (2-1)، في المباراة الودية التي جمعتهما في مدينة بلغراد الصربية، ضمن معسكره الإعدادي الجاري استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026 وافتتح «الأخضر» التسجيل مبكراً عن طريق عبدالله الحمدان عند الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك منتخب صربيا التعادل في الشوط الثاني عبر ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة (66)، ثم أضاف ألكسندر ميتروفيتش هدف التقدم في الدقيقة (70).



وشهدت المباراة أفضلية نسبية لمنتخب صربيا في مجريات الشوط الثاني من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، في حين اعتمد المنتخب السعودي على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، دون أن يتمكن من تعديل النتيجة في الدقائق المتبقية.



وتأتي هذه المواجهة ضمن برنامج إعداد المنتخب السعودي؛ بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح الجهاز الفني الفرصة لتجربة عدد من العناصر قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.