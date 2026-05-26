في صباح العيد، كانت الورقة النقدية جزءاً ثابتاً من مشهد المعايدة، يحتفظ بها الكبار في الجيب أو المحفظة، وتنتظرها عيون الأطفال بعد السلام والتهنئة.

غير أن هذا الطقس الاجتماعي الجميل بدأ يأخذ شكلاً جديداً، مع توسع استخدام التطبيقات البنكية والمحافظ الرقمية، لتنتقل «العيدية» من يدٍ إلى يدٍ عبر شاشة الجوال، وتصبح التحويلات الفورية جزءاً من ذاكرة العيد الحديثة.

ومع انتشار الخدمات المصرفية الرقمية وجد كثير من الآباء والأمهات والأقارب في التحويل البنكي خياراً أسرع وأسهل، خصوصاً في ظل تباعد أماكن السكن، أو سفر بعض أفراد الأسرة، أو صعوبة الحصول على فئات نقدية جديدة قبل العيد.

وبضغطة واحدة، تصل العيدية إلى حساب الطفل أو ولي أمره، مصحوبة برسالة تهنئة قصيرة، تحمل المعنى ذاته الذي حملته الورقة النقدية لعقود طويلة.

ورغم تغير الوسيلة، بقيت العيدية محافظة على معناها الاجتماعي، فهي في جوهرها تعبير عن المحبة، وإدخال الفرح على الأطفال، وتعزيز الروابط بين أفراد الأسرة.

والتحوّل إلى العيدية الرقمية يعكس تغيراً أوسع في نمط الحياة اليومية، إذ أصبحت المدفوعات الإلكترونية والتحويلات السريعة حاضرة في تفاصيل الشراء، والمناسبات، والهدايا، والتواصل المالي بين أفراد المجتمع.

ويرى مختصون في السلوك الاجتماعي أن العيدية الرقمية تمثّل امتداداً طبيعياً للعادات القديمة داخل بيئة تقنية جديدة. فالمجتمع السعودي، الذي اعتاد الجمع بين المحافظة على القيم الاجتماعية والانفتاح على الحلول الحديثة، يتعامل مع العيدية اليوم بوصفها عادة متجدّدة، تحافظ على رمزيتها وتستفيد في الوقت نفسه من سهولة التقنية وسرعتها.

وفي المقابل، ما زالت العيدية النقدية تحتفظ بحضورها الخاص لدى كثير من الأسر، خصوصاً مع الأطفال الصغار الذين يشعرون بفرحة مختلفة عند استلام الورقة النقدية بأيديهم.

كما يفضل بعض الكبار الاحتفاظ بهذا الطقس، لما يحمله من دفء مباشر، ومشهد عائلي مرتبط بذاكرة الأعياد، حين تمتد اليد بالعيدية بعد التهنئة، وتبدأ معها ابتسامة الطفل وأسئلته عن المبلغ والهدايا التي سيشتريها.

مفاهيم الادخار منذ وقت مبكر

وتبرز العيدية الرقمية كذلك في المناسبات العائلية الكبيرة، حين يلجأ بعض الأقارب إلى التحويل الجماعي أو إرسال العيدية عبر التطبيقات البنكية، مع عبارات تهنئة تحمل أسماء الأطفال أو رموزاً تعبيرية تناسب أجواء العيد. وأصبحت بعض الأسر تجمع بين الطريقتين؛ ورقة نقدية رمزية للأطفال الحاضرين، وتحويل بنكي لمن هم في مدن أخرى، بما يمنح العادة مرونة أكبر ويحافظ على حضورها بين أفراد العائلة.

اقتصادياً، يعكس هذا التحول تنامي الثقة في التعاملات الرقمية، واتساع الاعتماد على الحلول المصرفية في المناسبات الاجتماعية.

فالعيدية، التي كانت مرتبطة سابقاً بالسيولة النقدية وتجهيز الفئات الصغيرة، أصبحت اليوم جزءاً من ثقافة مالية جديدة أكثر سرعة وتنظيماً، تتيح للوالدين متابعة مصروفات الأبناء، وتشجع الأطفال الأكبر سنّاً على التعرف إلى مفاهيم الادخار وإدارة المال منذ وقت مبكر.

ومع ذلك، يظل التحدّي في الحفاظ على البعد الإنساني للعيدية، حتى لا تتحول إلى مجرد إشعار مصرفي عابر.

فالكلمة الطيبة، والاتصال، والزيارة، والرسالة الشخصية، تمنح العيدية معناها الحقيقي، سواء وصلت في ظرف صغير أو عبر تحويل بنكي. التقنية تختصر المسافة، لكنها تحتاج إلى لمسة اجتماعية تحفظ روح المناسبة ودفء العلاقة.

وبين الورقة النقدية والتحويل البنكي تتغير صورة العيدية، وتبقى رسالتها واحدة: فرح صغير يصنع أثراً كبيراً في قلوب الأطفال، وعادة اجتماعية تتجدّد مع الزمن من دون أن تفقد مكانتها في ذاكرة العيد.