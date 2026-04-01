فرض منتخب مصر التعادل السلبي على مضيفه الإسباني في المباراة الودية التي جمعتهما أمس (الثلاثاء)، على ملعب «آر سي دي إي»، معقل نادي إسبانيول بمدينة برشلونة، في إطار استعداد المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

القائم يتصدى لتسديدة مرموش

كاد منتخب مصر يخطف هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق عمر مرموش، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيمن لحارس مرمى «الماتادور».

تفوق إسباني في الشوط الثاني

وشهد الشوط الثاني تفوقاً هجومياً واضحاً للمنتخب الإسباني، الذي سيطر على الكرة معظم الوقت وكان قريباً من التسجيل في أكثر من مناسبة لولا تألق الدفاع والحارس مصطفى شوبير.

طرد حمدي فتحي

وغادر لاعب وسط منتخب مصر حمدي فتحي المباراة مطروداً قبل ست دقائق من نهايتها بسبب تدخل قوي ضد أحد لاعبي إسبانيا.

مجموعتا مصر وإسبانيا

يشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، فيما يشارك المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة إلى جانب الأخضر السعودي والأوروغواي والرأس الأخضر.