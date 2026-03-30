كشفت مصادر «عكاظ»عن بدء اتصالاتمباشرة مع المدرب الوطني سعد الشهري، لبحث إمكانية توليه قيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة، في خطوة تفتح باب التساؤل حول ملامح القرار الفني القادم للأخضر.



وبحسب المصادر، جاء التواصل بشكل شخصي مع المدرب، بما يعكس جدية التوجه نحو التعاقد معه في حال إقالة المدرب الحالي هيرفي رينارد، حيث جرى فتح نقاش أولي حول متطلبات المرحلة القادمة واحتياجات المنتخب، دون الدخول حتى الآن في مراحل متقدمة من التفاوض المالي أو التعاقدي.



ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي الاتحاد لتعزيز الاستقرار الفني للمنتخب الوطني، وبناء جهاز تدريبي قادر على مواكبة تحديات المرحلة القادمة، التي تتطلب عملاً تكامليًا واستعدادًا عاليًا للاستحقاقات القارية والدولية.



ويُعد الشهري من أبرز الأسماء الوطنية في الساحة التدريبية، نظرًا لما يمتلكه من خبرة ميدانية ومعرفة دقيقة بالكرة السعودية، إضافة إلى قدرته على تطوير المواهب الشابة وصناعة هوية فنية واضحة للمنتخبات الوطنية، ما يجعله خيارًا مطروحًا بقوة في هذه المرحلة الحساسة.