حقق منتخب فرنسا فوزاً سهلاً على نظيره الكولومبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت أمس (الأحد) على ملعب «نورث ويست» في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

إراحة الأساسيين

دخل المنتخب الفرنسي اللقاء بعدد من لاعبي الصف الثاني، وفضّل المدرب ديدييه ديشامب إراحة اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة البرازيل الخميس الماضي، من بينهم نجم الهلال ثيو هيرنانديز.

أهداف المباراة

جاءت ثلاثية فرنسا بتوقيع ديزيريه دويه (هدفين) في الدقيقتين 29 و56، وماركوس تورام في الدقيقة 41، فيما أحرز جامينتون كامباز هدف كولومبيا الوحيد في الدقيقة 77.

بروفة أخيرة قبل المونديال

وستضع «الديوك الفرنسية» اللمسات الأخيرة على استعداداتها للمونديال بمواجهة كوت ديفوار في نانت يوم الرابع من يونيو القادم، إلى جانب خوض مباراة ودية أخرى بعدها بأربعة أيام.