أعلن نادي الأخدود رسمياً إقالة مدربه الروماني ماريوس سوموديكا، على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية في منافسات الموسم الجاري ، على أن يكون المدرب التونسي فتحي الجبال مدرباً للفريق خلال الفترة القادمة.



وجاء قرار الإدارة بعد سلسلة من النتائج السلبية التي لم ترضِ تطلعات الجماهير، إذ خاض الفريق تحت قيادة سوموديكا 14 مباراة، لم يتمكن خلالها من تحقيق سوى انتصارين وتعادلين، مقابل 10 خسائر، ليجمع 8 نقاط فقط من أصل 42 نقطة ممكنة.



وعلى صعيد الأرقام، سجل الفريق 13 هدفاً خلال تلك المباريات، في حين استقبلت شباكه 33 هدفاً، وهو ما يعكس المعاناة الفنية والدفاعية التي واجهها الفريق خلال هذه الفترة.



ويُعد سوموديكا ثاني مدربي الأخدود الذين تتم إقالتهم خلال الموسم الجاري، بعد المدرب البرتغالي باولو سيرجيو، في مؤشر واضح إلى عدم استقرار الجهاز الفني، وسعي إدارة النادي لإحداث تغييرات تعيد التوازن للفريق وتحسن نتائجه خلال المرحلة القادمة.